Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor'da tek eksik!
07.03.2019 - 19:09 | | AA

Alanyaspor'da tek eksik!

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Alanyaspor'da tek eksik!
ABONE OL

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplu halde koşuyla başladı. Top kapma, çabukluk ve dar alanda oyun çalışmasıyla süren idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Sakatlığı bulunan Welinton'un yer almadığı antrenmanda, Junior Fernandes takımdan ayrı koşu yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    2. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    3. Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
      Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...
    4. Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
      Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum
    5. Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!
      Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

    Süper Lig'de dört büyükleri sakatlıklar vurdu

    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

    Arda Turan'ın ikinci çocuğu dünyaya geldi

    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

    Kenan Karaman'ın bonservis bedeli netlik kazandı

    Sıradaki Haber