Alanyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Akdeniz ekibi, teknik direktör Hüseyin Kalpar yönetiminde günü çift antrenmanla tamamladı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Alanyaspor, kuvvet ve dar alanda pas çalışması yaptı. Akdeniz ekibi antrenmanı, 5'e 4 top çalma, orta organizasyonları, minyatür kale maç ve koordinasyon çalışmasıyla tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, yarın PTT 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor ile hazırlık maçı yapacak.