Alanyaspor'dan 2 imza birden!

Yeni transferler için turuncu-yeşilli takımın Avusturya'da kamp yaptığı otelde imza töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni transferlerin takıma faydalı olacağına inandığını belirtti.

Onur Bulut'un transferini daha önce açıkladıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kendisi bugüne kadar Almanya'da top koşturuyordu. Alanya da kendisi için yeni bir kariyer olacak. Faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Musa Çağıran transferinin ise günlerdir konuşulduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Sözleşmemizi yaptık. Birçok takım istemesine rağmen Alanyaspor'a gelmek için mücadele etti. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah milli takıma kadar yükselen bir Musa izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin açıklamaları

Musa Çağıran, istediği takıma geldiğini kaydetti. Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan 26 yaşındaki oyuncu, şunları ifade etti:

"Bu süreci en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Başkanımızın dediği gibi inşallah Alanyaspor formasını en iyi şekilde temsil eder ve milli takıma kadar yükselirim."

Onur Bulut da Alanyaspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. 25 yaşındaki oyuncu, "Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. İnşallah iyi bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Musa Çağıran ve Onur Bulut, konuşmaların ardından üçer yıllık sözleşmeye imza attı.