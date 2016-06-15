Alanyaspor'dan bir transfer daha!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Alanyaspor, dış transferde ikinci imzayı Samsunspor ile sözleşmesi sona eren orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'e attırdı.

Alanyaspor, son 3 sezonda Samsunspor'da forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'i renklerine bağladı. Bu yıl PTT 1'inci Lig'de 20 karşılaşmada forma giyen deneyimli futbolcu, 2 yıllığına turuncu yeşilli renklere katıldı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ve kulüp yöneticileri de katıldı.

Başkan Çavuşoğlu, Süper Lig hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Daha önce Ukrayna Premier Lig takımlarından Metalist Kharkiv'in sol bek oyuncusu Oleksandr Kaplienko'yu transfer ettiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bugün de Samsunspor'dan herkesin bildiği başarılı futbolcu Taha Yalçıner'i kadromuza dahil ettik. Kendisinin önümüzdeki sezon takıma çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yönetim kurulu olarak hem genel kurul hazırlığı, hem de transfer çalışmaları yapıyoruz. Zamanımızın çoğu kulüpte geçiyor. Taha'ya önümüzdeki sezon başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Alanyaspor camiasına hayırlı olsun" dedi.

Taha Yalçıner de "Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun. Kariyerimde ilk kez Süper Lig'de oynamış olacağım. Bana bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Hiç kimseyi mahcup etmeyeceğim. Tüm enerjimi Alanyaspor'un başarısı için harcayacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Futbola Fenerbahçe'de başlayan Taha Yalçıner bugüne kadar Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor ve Samsunspor formaları giydi.

Kaynak: DHA