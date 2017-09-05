Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Alanyaspor'dan bir transfer daha!
05.09.2017 - 00:17 | | ANTALYA (AA)

Alanyaspor'dan bir transfer daha!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb Kulübünden Junior Fernandes'i transfer etti.

Alanyaspor'dan bir transfer daha!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb Kulübünden Junior Fernandes'i transfer etti.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezonunu ikinci yarısında takımlarında kiralık olarak forma giyen Fernandes'in kulübüyle yaklaşık 3 aydır transfer görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Uzun görüşmelerin ardından Dinamo Zagreb Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, kulüp başkanı Zdravko Mamiç'e anlayışı nedeniyle teşekkür ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, Fernandes'in iyi bir oyuncu olduğunu, takıma katılmasıyla ligde istedikleri sonuçları alacaklarına inandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Fernandes ile yarın kulübün tesislerinde imza töreni gerçekleştireceklerini dile getirdi.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber