05.09.2017 - 00:17 | | ANTALYA (AA)
Alanyaspor'dan bir transfer daha!
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb Kulübünden Junior Fernandes'i transfer etti.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb Kulübünden Junior Fernandes'i transfer etti.
Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen sezonunu ikinci yarısında takımlarında kiralık olarak forma giyen Fernandes'in kulübüyle yaklaşık 3 aydır transfer görüşmesi yaptıklarını belirtti.
Uzun görüşmelerin ardından Dinamo Zagreb Kulübü ile anlaşmaya vardıklarını kaydeden Çavuşoğlu, kulüp başkanı Zdravko Mamiç'e anlayışı nedeniyle teşekkür ettiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, Fernandes'in iyi bir oyuncu olduğunu, takıma katılmasıyla ligde istedikleri sonuçları alacaklarına inandığını kaydetti.
Çavuşoğlu, Fernandes ile yarın kulübün tesislerinde imza töreni gerçekleştireceklerini dile getirdi.