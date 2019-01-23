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HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya 2 yıllık uzatma teklifi!
23.01.2019 - 09:59 |

Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya 2 yıllık uzatma teklifi!

Son dönemde gösterdiği performans ile izleyenleri kendine hayran bıraktıran Aytemiz Alanyaspolu Efecan Karaca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya 2 yıllık uzatma teklifi!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor başarılı futbolcusu Efecan Karaca'ya 2 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Tarafların büyük oranda anlaştığı öğrenildi.

Süper Lig takımları peşinde!

Bir ara ismi Galatasaray ile anılan ve 5.5 sezondur iskiktarlı bir şekilde Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca'yı bazı Süper Lig kulüplerinin de istediği biliniyor.

Galatasaray alt yapısında yetişen Efecan Karaca geçen sezon Süper Lig'de 34 maçta 5 gol ve 7 asistlik bir performans sergilerken bu sezon ise 18 maçta 1 gol ve 5 asist ile takımına katkı sağladı. (Fanatik)

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