13.02.2020 - 08:10 |
Alanyaspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe göndermeli paylaşım
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükselen Alanyaspor'dan maç sonu flaş bir paylaşım geldi.
Son 4 gün içinde İstanbul'da ikinci maçına çıkan Alanyaspor'da rota yeniden Antalya'ya dönüyor...
Önce Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi dün de Galatasaray ile kupa rövanşında karşılaştı.
Türk Telekom Stadı'nda rakibine 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajını kullanan Erol Bulut'un öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.
Maç sonu olay paylaşım
İki maçlık kritik seriyi tamamlayan Alanyaspor'da Galatasaray mücadelesinin ardından flaş bir paylaşım geldi.
Turuncu-yeşilli ekip hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı ima ederek 'Görev tamamlandı' fotoğrafı paylaştı.
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