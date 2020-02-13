Alanyaspor'dan Galatasaray ve Fenerbahçe göndermeli paylaşım

Son 4 gün içinde İstanbul'da ikinci maçına çıkan Alanyaspor'da rota yeniden Antalya'ya dönüyor...

Önce Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi dün de Galatasaray ile kupa rövanşında karşılaştı.

Türk Telekom Stadı'nda rakibine 3-1 yenilmesine rağmen ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetin avantajını kullanan Erol Bulut'un öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.

Maç sonu olay paylaşım

İki maçlık kritik seriyi tamamlayan Alanyaspor'da Galatasaray mücadelesinin ardından flaş bir paylaşım geldi.

Turuncu-yeşilli ekip hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ı ima ederek 'Görev tamamlandı' fotoğrafı paylaştı.

Alanyasporlu Salih Uçan'ın hikayesi