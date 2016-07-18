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18.07.2016 - 13:43 | | İHA

Alanyaspor'dan Türk Bayrağı ile birlik mesajı

Alanyaspor, Davraz kampından birlik ve beraberlik mesajı yolladı.

Alanyaspor'dan Türk Bayrağı ile birlik mesajı
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Yeni sezon hazırlıklarını Isparta Davraz'da sürdüren Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasının ardından Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirerek birlik, beraberlik mesajı verdi. Turuncu-yeşilliler, yaşanan darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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