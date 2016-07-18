Alanyaspor'dan Türk Bayrağı ile birlik mesajı

Yeni sezon hazırlıklarını Isparta Davraz'da sürdüren Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasının ardından Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirerek birlik, beraberlik mesajı verdi. Turuncu-yeşilliler, yaşanan darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.