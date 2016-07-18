18.07.2016 - 13:43 | | İHA
Alanyaspor'dan Türk Bayrağı ile birlik mesajı
Alanyaspor, Davraz kampından birlik ve beraberlik mesajı yolladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Isparta Davraz'da sürdüren Alanyasporlu futbolcular ve teknik heyet, bu sabah fitness salonunda yapılan kuvvet çalışmasının ardından Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirerek birlik, beraberlik mesajı verdi. Turuncu-yeşilliler, yaşanan darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Alanyaspor, hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.