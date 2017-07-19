Alanyaspor'dan Vagner Love açıklaması

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde, turuncu-yeşilli takımın Erzurum'daki birinci etap kampına katılmayan ve sözleşme uzatılması beklenenVagner Love konusunda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Vagner Love hakkında bazı medya organlarında sözleşme yapmadan yapılmış gibi yazılıp çizildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Vagner zaten bu takımın futbolcusu. Biraz gecikmeli geldiği doğrudur. Sözleşme yenileme ile ilgili görüşmeler de var ancak net bir şey yok. Olunca zaten basınla paylaşacağız." dedi.

"Vagner gitti-geldi" gibi haberlerin Vagner'in gecikmeli gelmesinden kaynaklanabileceğini anlatan Hasan Çavuşoğlu, bu durumun Vagner'in kendi sorunlarından kaynaklandığını, kulüple alakalı bir durum olmadığını belirtti.

Vagner'in geldiğini ve antrenmanlara başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Vagner, Alanyaspor'un ikinci etap kampına katılacak. Kendisiyle sözleşme uzatmasak bile bu sene de Alanyaspor'un sözleşmeli futbolcusu." diye konuştu.