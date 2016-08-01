Alanyasporlu Deniz Vural, dünya evine girdi

Alanyasporlu futbolcu Deniz Vural, Almanya'da düzenlenen nikah töreniyle mütercim tercüman Dilara Akıntürk ile hayatını birleştirdi. Bad Nauheim kentindeki bir hotelde gerçekleştirilen düğünde Deniz Vural ile Dilara Akıntürk'ün yakınları ve arkadaşları genç çifti yalnız bırakmadı. Nikah töreni için izin alarak Almanya'ya giden Deniz Vural, nikahın ardından Topuk Yaylası'ndaki kampa katılarak antrenmanlara başladı.