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18.10.2017 - 18:12 | | ALANYA, (DHA)

Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Alanyasporum Okulumda Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu
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Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Alanyasporum Okulumda Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı Alanyasporum Okulumda Projesi yeni eğitim ve öğretim yılında da devam ediyor. Proje kapsamında sezonun ilk etkinliği Konaklı Mahallesi'ndeki Kemal Atlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlendi. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Emre Akbaba, Isaac Sackey ve Berkan Emir öğrencilerle bir araya geldi. Programa Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, kulüp yönetim kurulu üyeleri, proje yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Okul Müdürü Hidayet Çalış, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Hidayet Çalış, proje yardımcısı Yusuf Yılmaz ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, proje hakkında konuşma yaptı. Başkan Çavuşoğlu daha sonra Okul Müdürü Hidayet Çalış ve Okul Aile Birliği Başkanı Nimet Küçükyılmaz'a birer forma hediye etti. Daha sonra turuncu yeşilli futbolcular öğrencilerin formalarını imzaladı. Öğrenciler bu sırada futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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