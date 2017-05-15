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15.05.2017 - 09:55 |

Alanyasporlu Vagner Love ligde 21 gole ulaştı

Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor’u 4-2 mağlup etti. Brezilyalı Vagner Love 3 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.

Alanyasporlu Vagner Love ligde 21 gole ulaştı
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Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Kardemir Karabükspor'u 4-2 yendi. Karşılaşmada Alanyaspor'a zaferi getiren golleri 44, 48 ve 67. dakikalarda Vagner Love ile 78. dakikada Candeias atarken, Karabükspor'un gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Seleznyov ile 69. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti.

Brezilyalı forvet ligin bitimine 3 hafta kala 21 golle Süper Lig gol krallığı sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Cenk Tosun'un ise 17 golü bulunuyor.

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