Alanyaspor'un başkanı değişmedi

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Alanyaspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Hasan Çavuşoğlu, yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, oda ve dernek başkanları ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ibra edildi.

Faaliyet raporunun okunmasının ardından Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, yönetime gelmeden önce kulübün çok zor durumda olduğunu söyledi.

Yönetime gelirken ilk aldıkları kararın Alanyaspor'u borçtan kurtarmak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Takım 2 yıl orta sıralarda mücadele etsin istiyorduk. Ayrıca o zaman için bir milyon 200 bin lira bir transfer yasağı vardı. Bir milyon 200 bin liralık nakit parayı yatırdık. Alanya'da birlik, beraberlik yaparak transfer yasağını kaldırdık." dedi.

Çavuşoğlu, Alanyaspor'un kaybolan imajını, güvenilirliğini geri getirerek, her teknik direktör ile futbolcunun gelmek istediği bir kulüp olmayı başardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"PTT 1. Lig'e çıktığımızda 'yönetimiyle şehriyle mütevaziliği ve misafirperverliğiyle adından çok söz ettiren bir takım oluşturacağız' dedik ve bunda da başarılı olduk. Ligdeki ilk yılımızda ligi 3. bitirdik ama tecrübesizlikten dolayı play-off maçlarında Süper Lig'e çıkamadık ancak ikinci yılımızda Süper Lig'e çıkmayı başardık."

Yönetimindeki 5 yılda kendisine destek verenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, 7 milyon liraya yakın bir parayı da bu süre içerisinde yönetim kurulu olarak kulübe bağış yaptıklarını ifade etti.

Süper Lig'e çıkan Alanyaspor'un bölge insanının büyük ilgisini çektiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Özellikle bu yıl turizmimiz çok kötü gitmemektedir. Alanya'ya katkı sağlayacak şey Alanyaspor'dur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük takımlar Alanya'ya gelecek. Bu anlamda Alanya'ya sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkmazsak geriye gidebiliriz. Alanyaspor'a sahip çıkarak, kenti de ayakta tutarız." değerlendirmesinde bulundu.

Tek listeyle gidilen seçimde, 423 delegenin oylarının tamamını alan Çavuşoğlu yeniden başkan seçildi.

Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Atilla Günkaya, Ayhan Cebeci, Bilal Gömeç, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Erdal Akgün, Fahri Gürses, Ferit Yücel Ergün, Hüseyin Karaman, Hüseyin Gümrükçüler, Kamil Köseoğlu, Veysel Çetin, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Mehmet Yetgin, Mehmet Milan, Metin Fahri Özçelik, Muhammet Çetin, Muhammet Emin Hacıince, Muharrem Göçmenoğulları, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nurettin Uludağ, Tanju Tüysüzoğlu.