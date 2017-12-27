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27.12.2017 - 17:07 |

Alanyaspor'un gözü Igor Tudor'da!

Alanyaspor'un gözü Igor Tudor'da!Teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'daki görevine kısa süre önce son verilen Igor Tudor'u takımın başına getirmek istiyor.

Alanyaspor'un gözü Igor Tudor'da!
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Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen ve ilk yarıyı 18 puanla tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic'le anlaşarak yolları ayırmıştı.

Fanatik'in haberine göre yönetim, ikinci yarıdaki zorlu süreci göz önüne alarak daha önce Türkiye'de çalışmış ve Süper Lig'i tanıyan bir teknik adamla yola devam kararı aldı.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor Yönetimi, kısa süre önce Galatasaray'daki görevine son verilen Igor Tudor isminde yoğunlaştı.

Tudor sıcak bakıyor

Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla beğeni toplayan Tudor'un, Alanyaspor'da da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünen yönetim, Hırvat çalıştırıcı ile temasa geçti.

Şu an ülkesinde bulunan 39 yaşındaki Tudor'un, Alanyaspor'un teklifine sıcak baktığı, ancak net cevap vermek için birkaç gün süre istediği öğrenildi.

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