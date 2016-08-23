Alanyaspor'un ismi değişti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, isim sponsorluğu konusunda akaryakıt firması Aytemiz ile anlaştı. Yarın tarafların 1 yıllık sözleşme imzalamasının ardından turuncu-yeşilli takımın adı 'Aytemiz Alanyaspor' olacak.

Alanyaspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, akaryakıt firması Aytemiz ile 1 yıllık isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yarın saat 14:00'te düzenlenecek törende Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke arasında sözleşme imzalanacağı kaydedilirken, sözleşmenin ardından takımın adının sezon sonuna kadar 'Aytemiz Alanyaspor' olacağı aktarıldı.

"AYTEMİZ'E BİR KEZ DAHA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Aytemiz'in verdiği önemli destekten büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecekleri için yönetim kurulunun ve kentin çok heyecanlı olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktır. Bu isteğimizi ve arzumuzu gören ve bize inanan Aytemiz ile yeni ve güçlü bir beraberliğe imza attık. Desteğini bizden esirgemeyen Aytemiz'e bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜN EN HIZLI BÜYÜYEN MARKASI"

Alanyaspor'un geçen sezon büyük bir başarı göstererek ilk kez Süper Lig'e çıktığını kaydeden Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke de şöyle dedi:

"Aytemiz olarak gerek büyük şehirlerde ve gerekse Anadolu'daki geniş bayi ve istasyon ağımız sayesinde sektörde tüketicisine en yakın markalardan biriyiz. Tamamen yerli sermayeli bir şirket olarak Anadolu takımlarının, özellikle Süper Lig'de çok daha iyi yerlere gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Akaryakıt sektörünün en hızlı büyüyen markası olan Aytemiz için Alanya'nın ayrı bir yeri var. Biz de bu desteği hak eden bir spor kulübü olarak gördüğümüz Alanyaspor'u 2016- 2017 Turgay Şeren Sezonu'nda destekleyerek, onların enerjisini yükseltecek bir iş birliğine imza attık. Büyüyen bir şirket olarak marka değerimize büyük fayda sağlayacağına inandığım bu birlikteliğin her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Alanyaspor'un Süper Lig'de de bu sezon hedeflediği yerlere geleceğine yürekten inanıyorum."

500'Ü AŞKIN İSTASYON

Aytemiz, bu yıl itibariyle 500'ü aşan istasyon sayısına ulaşarak, yurt çapında akaryakıt dağıtımı ve bayilik oluşturma faaliyetlerini gittikçe artan bir büyüme ivmesiyle sürdürmektedir. Türkiye'nin tüm bölgelerinde 11 ikmal noktası bulunan ve 220 bin metreküp depolama kapasitesiyle önemli bir altyapıya sahip olan Aytemiz, yaptığı operasyonel iyileştirmelerle hizmet standardını her geçen gün yukarıya taşıyarak sürekli müşteri memnuniyeti ilkesiyle tüketicilere hizmet vermeye devam etmektedir.