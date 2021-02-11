Albayrak: Maç saatinin değişmesi için TFF ile görüşeceğiz

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın sözlerinden öne çıkanlar:

"- Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız.

- Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta başkanımız Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık.

- Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi.

- Emre Akbaba Galatasaray'ın evladıdır. Muslera Galatasaray'ın sembolü, Galatasaray'ın Taffarel'idir. Sözleşmesi bitecek oyuncularımızla bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.

- Falcao bizim için önemli bir markadır. Bize şimdiye kadar gelen resmi teklif yok. Teklif gelirse Fatih Terim'in ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceğiz."