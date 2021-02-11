Albayrak: Maç saatinin değişmesi için TFF ile görüşeceğiz
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, pazar akşamı yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek "Önce Kasımpaşa ile sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız" dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Albayrak'ın sözlerinden öne çıkanlar:
"- Pazar günü akşam saatlerinde çok şiddetli bir kar yağışı bekleniyor. Önce Kasımpaşa ile sonra TFF ile görüşeceğiz. Maçın saatinin değişmesi için konuşacağız.
- Hocamızın nokta atışı olarak istediği transferler vardı. Bunları yapmak için başta başkanımız Mustafa Cengiz olmak üzere birçok arkadaşımızla uzun uzun çalışmalar yaptık.
- Gedson Fernandes'in transferi Türkiye'de bir rüyaydı ve bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi.
- Emre Akbaba Galatasaray'ın evladıdır. Muslera Galatasaray'ın sembolü, Galatasaray'ın Taffarel'idir. Sözleşmesi bitecek oyuncularımızla bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.
- Falcao bizim için önemli bir markadır. Bize şimdiye kadar gelen resmi teklif yok. Teklif gelirse Fatih Terim'in ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceğiz."