29.08.2019 - 15:34 | | AJANSSPOR
Aleksic Başakşehir'e, Robinho Sivasspor'a!
Yeni Malatyaspor’dan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’ye transfer olan Danijel Aleksic, Süper Lig’e geri dönüyor. Bu transferin ardından Sivasspor Robinho'yu kiralık olarak kadrosuna katacak...
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic’le transfer görüşmelerine başladı. İstanbul temsilcisinin Aleksic transferinde sona yaklaştığı öğrenildi.
Aleksic eski takımı Yeni Malatyaspor’a mesaj gönderdi ve “Başakşehir’e gitmezsem söz veriyorum Yeni Malatyaspor’a geleceğim” dedi.
Robinho için Sivasspor devrede
Başakşehir’in Brezilyalı yıldızı Robinho’ya eski takımı Sivasspor kiralama teklifinde bulundu. Başakşehir’de Aleksic transferi gerçekleşirse Robinho Sivasspor’a kiralanacak. (AJANSSPOR)