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HaberlerFenerbahçe Haberleri Alex: Ben maaşımı bırakırdım...
16.04.2020 - 13:41 |

Alex: Ben maaşımı bırakırdım...

Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza, Kadıköy'deki heykeline corona virüs önlemi alınmasına vurgu yapıp, "Ben oradan 7 yıl önce ayrıldım. Bu bir sevgi hareketi. Türk taraftarlar her geçen beni daha çok şaşırtıyor. Ben mesela olsam maaşımı bırakırdım, bu zor dönem bitene kadar almazdım" dedi.

Alex: Ben maaşımı bırakırdım...
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe tarihinin efsane isimlerinden Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da corona virüs gündemini değerlendirdi.

Alex ilk olarak Türkiye'deki dostlarından gelen bir fotoğrafla alakalı açıklamalar yaptı. Kadıköy'deki heykeline maske takıldığını anımsatan Brezilyalı, "Bir arkadaşım fotoğraf gönderdi. 'Bak senin heykelin de virüse karşı korumada' diye. Bu hoşuma gitti. Türk taraftarlar beni her geçen gün daha çok şaşırtıyor. Ben oradan 7 yıl önce ayrıldım ama hep bana ilgileri var, beni şaşırtıyorlar. Mutlu oldum bu fotoğrafı görünce. Bana karşı gösterdikleri bir sevgi hareketi" dedi.

Brezilya'da da corona virüsün yayılması ve kulüplerin yaşadığı ekonomik krize değinen Alex de Souza; "Öncelikle kulüplerin son durumunu bilmek gerekir. Hangi kulüp maaşları ödemede ne durumda; kimler ödeyebilecek ya da ödüyor. Bunları bilmiyorum. Ama şu da var eğer bir kulüp gerçekten zor durumdaysa ben mesela olsam maaşımı bırakırdım, bu zor dönem bitene kadar almazdım. Ancak kulüplerin oyuncularla oturup görüşmesi gerekir, her şeyi anlatmalılar" ifadelerini kullandı. 

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