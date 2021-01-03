03.01.2021 - 23:58 |
Alex McCarthy'nin Kovid-19 testi pozitif çÄ±ktÄ±
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'Ä±n kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'Ä±n kalecisi Alex McCarthy, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) yakalandÄ±.Â
KulÃ¼bÃ¼n internet sitesine aÃ§Ä±klamalarda bulunan Southampton'Ä±n AvusturyalÄ± teknik direktÃ¶rÃ¼ Ralph HasenhÃ¼ttl, yapÄ±lan son Kovid-19 testlerinde McCarthy'nin sonucunun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Â Karantinaya alÄ±nan 31 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz kaleci, takÄ±mÄ±nÄ±n yarÄ±n ligde Liverpool ve Ä°ngiltere Federasyon KupasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turunda Shrewsbury Town karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyecek.