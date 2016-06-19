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19.06.2016 - 18:58 |

Alex Telles için Bundesliga'dan 2 teklif daha

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Inter'de geçiren Galatasaraylı Alex Telles için Almanya'dan talip çıktı.

Alex Telles için Bundesliga'dan 2 teklif daha
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Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Inter'de geçiren Galatasaraylı Alex Telles için Almanya'dan talip çıktı.

İtalyan ve Alman basınında yer alan haberlerde, Bundesliga ekiplerinden Hamburg ve Eintracht Frankfurt'un, Brezilyalı oyuncu için zemin yokladığı ifade edildi.

Inter'de 21 maça çıkan ve İtalyan ekibinin 8,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekibe geri döndü.

Galatasaray'ın, daha önce Wolfsburg ile de ismi anılan 23 yaşındaki oyuncunun geleceği ile ilgili kararı teknik direktörün belli olmasının ardından vermesi bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com

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