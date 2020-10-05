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05.10.2020 - 11:37 | | Fanatik

Alex Telles, Manchester United'a imzayı atıyor

Porto'nun tecrübeli sol beki Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a geldi.

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Porto'nun tecrübeli sol beki Alex Telles, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transferini tamamlamak için Manchester'a geldi.

Galatasaray’ın 2016’da 6.5 milyon Euro karşılığında Porto’ya sattığı Alex Telles için Portekiz kulübünün, İngiliz devi Manchester United’la 20 milyon Euro bonservis üzerinden anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Brezilyalı sol bekin satışının gerçekleşmesinin ardından sözleşmesindeki madde gereği Sarı-Kırmızılılar, satışın kar payından yüzde 10 alacak. Yani Cim Bom’un kasasına, Telles’ten 1 milyon 350 bin Euro (12.2 milyon TL) girecek.

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