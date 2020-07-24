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24.07.2020 - 07:00 |

Alexander Sörloth, Avrupa’da ilk 6’da yer aldı!

Trabzonspor’un Norveçli forveti Süper Lig’de kaydettiği 23 golle klasını kanıtladı, büyük alkış topladı. Dünya yıldızlarıyla yarışan Alexander Sörloth, Avrupa’da ilk 6’da yer aldı

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ONUR DİNÇER

Süper Lig’de şampiyonluğu son anda Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor, dünya futboluna yeni bir yıldız futbolcu sundu.

Crystal Palace’dan bordo-mavililere geldiğinde ismi fazla duyulmayan bir futbolcu olmasından dolayı birçok taraftarın transferini eleştirdiği Alexander Sörloth, attığı gollerle sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da haklı bir şöhrete kavuştu.

Norveçli santrforun ismi Lewandowski, Ronaldo, Messi gibi dünyaca ünlü yıldız isimlerle anılırken, göz kamaştıran gol rakamları Avrupa’da da konuşulmaya başladı. En skorer oyuncular listesinde dünya yıldızlarının arasına katılan Sörloth, birçok dev ekibin de transfer listesine girdi. Karadeniz ekibinde kalması durumunda kendisini daha da geliştirmesi beklenen 24 yaşındaki forvet, 6 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonu kullanıldıktan sonra elden çıkarılırsa da Trabzonspor’a çok büyük bir gelir kazandıracak.
Bu arada bitime bir hafta kala Süper Lig’de 23, toplamda 31 kez rakip fileleri havalandıran Sörloth bu sezon eski takımı Crystal Palace kadar gol attı. İngiliz ekibi ise toplam 39 maçta ligde 30, kupada ise 1 gol kaydetti. Sörloth 31 golün yanı sıra 9 kez de asist yaptı.

Alexander Sörloth, Avrupa’da ilk 6’da yer aldı

Tarihi gol performansı
Trabzonspor bu sezon Süper Lig’de tarihi bir gol performansına imza attı. Bordo-mavili takım, Hes Kablo Kayserispor’la yarın oynayacağı son hafta maçı öncesi ligde kaydettiği 74 golle tarihinin en golcü üçüncü sezonuna ulaştı. 2004-05 sezonunda 73, 1995-96 sezonunda 79 gol kaydeden Karadeniz ekibi, 1994-95’te ise 80 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Alexander Sörloth, Avrupa’da ilk 6’da yer aldı

 

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