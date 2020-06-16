Alexander Sörloth: "Bu maçta gollerimle döndüm"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden ve finale yükselen Trabzonspor'da Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

"Golcüler bazen atamaz, ben de onu yaşadım ama bu maçta gollerimle döndüm. Ekuban harika performans sergiledi, bana şanslar yarattı. Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz, devamı gelecek."