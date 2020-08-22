Alexander Sörloth: Gol kralı olmak ekstra bir başarı oldu

Geçtiğimiz sezon attığı 24 golle Süper Lig'in 'gol kralı' olan Sörloth, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirten başarılı futbolcu, "İnişler, çıkışlar yaşadığımız bir sezon oldu ama Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmamız bizi çok mutlu etti. Aslında iki hedefimiz vardı. Biri Süper Lig’de şampiyon olmak, bir diğeri ise Türkiye Kupası’nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası’nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun geneline baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum” dedi.

"Gol kralı olmak ekstra bir başarı oldu"

Takımın hücum yönünün güçlü olduğuna dikkat çeken Alexander Sörloth, “Trabzonspor’a gelme sebeplerimin başında bir hücum takımı olması geliyordu. Buraya gelmeden önce takımımızdaki bu potansiyeli görmüştüm. Oyuncuların kalitesi ve bana asist yapacak takım arkadaşlarımızın olması dikkatimi çekmişti. Trabzonspor’u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig’in en çok gol atan takımı bizdik. Bir hücum oyuncusu olarak aradığınız şeyler bunlardır. Kendim olarak da takım olarak da başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Gol krallığı, özgüvenime biraz daha katkıda bulundu. İstediğim ve olmaya çalıştığım bir yerdi. Tabii ki en büyük hedefimiz Süper Lig’de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarı oldu” ifadelerini kullandı.

“Trondsen'in yeteneklerini herkes görecek"

Yeni transfer Anders Trondsen hakkında da düşüncelerini söyleyen Sörloth, “Anders Trondsen için burada kendi ülkesinden birinin olması, kendisinden önce Trabzon’da yaşamış ve Trabzonspor’da bulunmuş birinin olması onun işlerini kolaylaştıracaktır. Bunu başarabilecek güçte bir isim. Tabii ki hem benim için hem de Anders için bir arkadaşının Trabzon’da olması çok büyük bir şans. Taraftarlarımız Anders oynamaya başladığında nasıl bir futbol karakteri olduğunu hızlıca öğrenecek. Defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun adına işleri daha da zorlaştırmamak için kendisinden çok bahsetmek istemiyorum ama sahada kendini gösterecektir. Oynadığı zaman hangi kalitede, hangi özelliklere sahip olduğu tüm taraftarımız görecek” diye konuştu.

“Eddie Newton ne istediğini biliyor"

Teknik Direktör Eddie Newton'un ne istediğini bile bir çalıştırıcı olduğunu dile getiren Sörloth, “Yeni bir sezona başlıyorum. Genel olarak antrenmanlara baktığımda seviyenin daha yukarıda olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz sezona göre çok daha yüksek bir seviyede çalışıyoruz. Teknik Direktörümüz Eddie Newton’un özellikle hücum anlamında yaptığı antrenmanlar gelişmemizi sağlıyor. Newton’un net fikirleri var. Ne istediğini biliyor. Bizler de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımız takıma çok bağlı"

Trabzon’da taraftarların yoğun sevgisiyle karşılaştığını da ifade eden golcü oyuncu, “Norveç’e gittiğimde biraz daha rahat bir ortamla karşılaşıyorum. Genelde ailemle vakit geçiriyorum. Ancak Türkiye’de taraftarlarımızın çok büyük ilgisi oluyor. Taraftarlarımız Türkiye’nin en iyi taraftarı. Kulübümüze inanılmaz derecede bağlılar. Özellikle Trabzon’da sokağa çıktığımda karşılaştığım insanlar her an sizinle birlikte olmak istiyor. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu da takıma ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Trabzon’dayken taraftarların yakından ilgi göstermesi bizi çok motive ediyor” dedi.

“Her zaman daha iyisine odaklanıyorum"

Gol krallığı unvanının kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını da belirten Norveçli futbolcu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aslında baskıyı ben kendi üzerimde oluşturuyorum. Her seferinde daha iyi olmaya, her zaman bir önceki sezondan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi 33 gol attım. Bu sezonda hedefim tabii ki bunun üzerine çıkabilmek. Bu süreçte baskı dışarıdan değil kendimden geliyor. Ben her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyorum.”