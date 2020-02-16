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HaberlerTrabzonspor Haberleri Alexander Sörloth: "Gol kralı olursam mutlu olurum"
16.02.2020 - 18:17 |

Alexander Sörloth: "Gol kralı olursam mutlu olurum"

Süper Lig'deTrabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek zirveye yükseldi. Maç sonu Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu.

"Gol kralı olursam mutlu olurum"
"Çok iyi bir takımımız var. Bireysel olarak da çok iyi oyuncularımız var. Herkes görevini en iyi şekilde yapıyor. Her anlamda pozitifim. Gol kralı olursam mutlu olurum ama önemli olan takımın kazanması."

Muhabirin "Tahkim Kurulu'nun 2 maçlık cezanı 1 maça indirmesi hakkında ne söylemek istersin?" sorusuna Alexander Sörloth, "Yorum yapmak istemiyorum." cevabını verdi.

Alexander Sörloth: Gol kralı olursam mutlu olurum

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