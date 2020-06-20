Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Alexander Sörloth kariyerindeki gol sayısını yakalayabilir
20.06.2020 - 12:34 | | SABAH

Alexander Sörloth kariyerindeki gol sayısını yakalayabilir

Trabzonsporlu Alexander Sörloth, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

ABONE OL

Trabzonspor'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Alexander Sörloth, futbola başladığı 2013 yılından Trabzonspor'a transfer olduğu 2019 yılına kadar forma giydiği takımlarda ve milli forma altında toplam 42 gol atmayı başarmıştı.

Norveçli yıldız, bordo-mavili kulüpte ise seviye atladı ve bu sezon lig, Türkiye Kupası, Avrupa ve milli takımda toplam 31 kez ağları havalandırdı. Lig ve kupa ile önünde 8 maçlık serüven daha olan Sörloth, kariyerindeki toplam gol sayısına bir sezonda ulaşmaya oldukça yakın.

DİLEĞİ İKİ KUPA!

Trabzonspor'da dünkü idman öncesi kaptan Jose Sosa'nın 35. yaş günü kutlandı. Arjantinli yıldız, "Doğum günümde dileğim kendim için değil, hepimiz için olacak. Umarım iki kupa birden kazanma başarısını hep birlikte gerçekleştiririz" diye konuştu.

Alexander Sörloth kariyerindeki gol sayısını yakalayabilir

Alexander Sörloth kariyerindeki gol sayısını yakalayabilir

Nevzat Dindar: Fatih Terim'in 2 değişiklik yapacak durumu yok
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Maçın kaderiyle oynanan kararlar verildi
    MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Maçın kaderiyle oynanan kararlar verildi
  2. Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
    Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
  3. Mariano: Önceliğim şampiyonluk
    Mariano: Önceliğim şampiyonluk
  4. Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!
    Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Niasse, Galatasaray'a 'evet' dedi!
  5. Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor
    Hüseyin Çimşir, 45 sene önceki başarıyı tekrarlamayı hedefliyor



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa yükselişini devam ettirmek istiyor

Kasımpaşa yükselişini devam ettirmek istiyor

Giudetti: Tek önceliğim kızım

Giudetti: Tek önceliğim kızım

Trabzonspor deplasman başarısına güveniyor

Trabzonspor deplasman başarısına güveniyor

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Gemisini kurtaran kaptan: Edin Visca

Sıradaki Haber