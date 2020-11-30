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30.11.2020 - 07:00 |

Alexander Sörloth, mutsuz tablosunu kıramıyor!

Trabzonspor'dan Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth, mutsuz tablosunu kıramıyor.

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Sezon başında Bundesliga’nın Leipzig takımına transfer olan Alexander Sörloth, mutsuz tablosunu kıramıyor. Bu sezon 10 resmi maçta sıfır çeken Norveçli forvet, bu hafta bir de penaltı kaçırdı. 9. hafta maçında RB Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip RB Leipzig 2-1 kazanmayı bildi. İlk 11’de sahaya çıkan Sörloth, 73’te skor 2-0 iken kullandığı penaltıyı da gole çeviremedi, Bielefeld’in kalecisi Stefan Ortega’ya nişanladı.

Alexander Sörloth, mutsuz tablosunu kıramıyor

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Alexander Sörloth, mutsuz tablosunu kıramıyor

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