Ali Adnan Asya'nın en iyi genç oyuncusu!

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Çaykur Rizespor'un Iraklı futbolcusu Ali Adnan önemli bir ödüle layık görüldü. Asya Futbol Konfederasyonu her yıl dağıttığı ödüllerin bu seneki sahiplerini açıkladı. Buna göre Rizespor'un 19 yaşındaki sol beki Asya kıtasında 2013'ün en iyi genç futbolcusu seçildi.



Türkiye'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz yaz düzenlenen U-20 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans göstererek tarihinde ilk kez yarı final oynayan Irak Milli Takımı, yılın en iyi takımı ödülüne layık görüldü. Ali Adnan'a da bu turnuvada takımına yaptığı büyük katkı ve üstün performansı nedeniyle ödülün verildiği belirtildi.



Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ödül gecesinde Adnan'ın ödülünü Irak Futbol Federasyonu'ndan yetkililer aldı. Ali Adnan'ın Mohanad Abdulraheem Karrar'dan sonra bu ödüle layık görülen ikinci Iraklı olduğu belirtildi. Ali Adnan Türkiye'deki organizasyonun ardından Galatasaray da dahil olmak üzere birçok takımın radarına girmiş, sonunda Rizespor'a imza atmıştı.