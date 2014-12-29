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29.12.2014 - 12:07 |

Ali Adnan Avustralya'ya uçtu

Çaykur Rizespor’un başarılı sol kanat oyuncusu Ali Adnan, Irak Milli Takımı’nın kampına katılmak üzere Avusturalya’ya gitti.

Ali Adnan Avustralya'ya uçtu
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İspanyol kulüplerinden Granada’ya transfer söylentileri ile gündeme gelen Çaykur Rizespor’un başarılı sol kanat oyuncusu Ali Adnan, Irak Milli Takımı’nın kampına katılmak üzere Avusturalya’ya gitti.

Avusturalya’da bulunan Irak Milli Takımı’nın kampına katılacak olan Ali Adnan’ın bir ay sonra Rize’ye döneceği öğrenildi. Ali Adnan’ın lig arasında Granada ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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