Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ali Adnan Granada takımıyla sözleşme imzalıyor
26.12.2014 - 15:47 |

Ali Adnan Granada takımıyla sözleşme imzalıyor

Çaykur Rizespor'un Iraklı futbolcusu Ali Adnan, İspanya 1. Ligi ekiplerinden Granada'ya transfer oluyor. İspanyol kulübü, bonservis için 2.5 milyon Euro ödeyecek.

Ali Adnan Granada takımıyla sözleşme imzalıyor
ABONE OL

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan yuvadan uçuyor. La Liga ekiplerinden Granada, 21 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibiyle 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giyen genç sol bekin transferinde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak ve Ali Adnan İspanya'nın yolunu tutacak.

Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda Irak Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Adnan, Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak o dönem gelecek vaadeden oyuncuyu Rizespor 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

(Fanatik)


    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber