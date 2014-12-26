Ali Adnan Granada takımıyla sözleşme imzalıyor

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Iraklı futbolcu Ali Adnan yuvadan uçuyor. La Liga ekiplerinden Granada, 21 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibiyle 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.



Bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giyen genç sol bekin transferinde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzalar atılacak ve Ali Adnan İspanya'nın yolunu tutacak.



Türkiye'de düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası'nda Irak Milli Takımı'yla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ali Adnan, Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak o dönem gelecek vaadeden oyuncuyu Rizespor 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

(Fanatik)



