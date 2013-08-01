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01.08.2013 - 10:22 |

Ali Adnan için Livorno açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la anlaştığı duyurulan Ali Adnan için Livorno başkanından flaş açıklama geldi.

Ali Adnan için Livorno açıklaması!
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U20 Dünya Kupası'yla yıldızı parlayan Irak Milli Takımı'nın yıldızı Ali Adnan, paylaşılamayan adam oldu.

Önce Galatasaray ve birkaç Avrupa kulübünün dikkatini çeken yıldız futbolcu için geçtiğimiz günlerde Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor bir açıklama yapmıştı. 19 yaşındaki sol bekle anlaştığını duyuran Çaykur Rizespor, Irak Futbol Federasyonu Genel Koordinatörü Mohammed Ibrahim'in Ali Adnan'la ilgili resmi bir şey olmadığını açıklamasının ardından sessizliğini koruyor.

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Galatasaray'a transfer olacak derken Çaykur Rizespor'un "anlaştık" dediği Ali Adnan için bu kez de Livorno'nun araya girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin başkanı Aldo Spinelli ise iddialar hakkında özel açıklamalar yaptı.

Livorno Başkanı Aldo Spinelli, İtalyan basınına yaptığı Ali Adnan açıklamasında, "Avukatlarımız yapılacak teklifi hazırladı. Bu biraz zaman aldı çünkü sözleşmenin çevirisini yapmak uzun süre alıyor. 72 saat içerisinde bir cevap verecekler" ifadelerini kullanarak Ali Adnan için teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini belirtti.

Ali Adnan için Livorno açıklaması

(fotospor)

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