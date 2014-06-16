Ali Adnan Irak'ta savaşıyor mu?

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Ali Adnan'ın sosyal medyada yer alan Irak'taki asker üniformalı resmi herkesi şaşırttı.

Yıldız oyuncunun Işid terör örgütüne karşı Irak ordusuna katıldığı iddia edildi. Ali Adnan'ın sadece destek amaçlı askerlerin yanında olduğu ve herhangi bir çatışmaya girmediği belirtildi. Ayrıca Ali Adnan'ın Irak'ta bulunan bazı aile üyelerini Rize'ye getirmeye çalıştığı da belirtildi.

Çaykur Rizespor: Futbolcumuz Bağdat'ta ailesinin yanındadır

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Iraklı futbolcuları Ali Adnan'ın Bağdat'ta ailesinin yanında olduğunu ve kamp dönemini beklediğini bildirdi. Ferah, Ali Adnan'ın sosyal medyada yer alan asker üniformalı fotoğrafına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların, Ali Adnan'ın ülkesinde yaşanan özel durumla ilgili olduğunu ifade eden Ferah, "Futbolcumuz ligin bitiminin ardından ailesinin yanına gitmiştir. Futbolcumuz Ali Adnan, Bağdat'ta ailesinin yanındadır ve temmuz ayında başlayacak kamp dönemini beklemektedir. Kendisi ile sürekli görüşmelerimiz olmaktadır. Her seferinde Türkiye'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getirmiş ve sabırsızlıkla kamp dönemini beklemektedir" dedi.

Ferah, sporcular üzerinden politika yapmanın doğru olmadığını da sözlerine ekledi.

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