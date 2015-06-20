Ali Adnan IŞİD'e karşı savaşacak!

Çaykur Rizespor'dan Udinese'ye transfer olan Ali Adnan, IŞİD'e karşı savaşmak için Irak ordusuna katılıyor.

Rizespor'dan Udinese'ye giden Ali Adnan'dan herkesi şok eden bir karar geldi.

Iraklı futbolcu Udinese tarafından Granada'ya kiralandıktan sonra ligler başlayana kadar Irak ordusuna katılma kararı aldı.

Sky Sports'un haberine göre Ali Adnan, Irak ordusuna katılarak Irak ve Suriye güçleri ile beraber IŞİD'e karşı savaşacak.

Rizespor forması giydiği dönemde de sık sık Irak'a ziyarete giden ve orduyla yakın ilişkileri olan Ali Adnan'ın bu kararı Udinese ve Granada yönetimi tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Ali Adnan'ın orduya katılıp katılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenilirken, Iraklı futbolcu gelecek sezon, Udinese ile aynı patronlara sahip olan La Liga temsilcisi Granada'da kiralık olarak forma giyecek.