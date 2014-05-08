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08.05.2014 - 16:28 | | RİZE (AA)

Ali Adnan Kasımpaşa maçı öncesi iddialı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Defans oyuncusu Ali Adnan, "Kasımpaşa deplasmanında üç puan alacak güce ve inanca sahibiz" diye konuştu.

Ali Adnan Kasımpaşa maçı öncesi iddialı
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Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlığı süren oyuncular Engin Baytar, Aykut Demir, Sercan Kaya katılmadı, Kıvanç Karakaş takımdan ayrı koştu, kaleci Eray Birniçan ise salonda çalıştı.

Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Kalecilerin takımdan ayrı çalıştığı antrenmanın son bölümünde oyuncular, yarı sahada taktik ağırlıklı maç yaptı.

Defans oyuncusu Ali Adnan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi maçlar çıkardıklarını, ligde kalma konusunda avantajlı olduklarını belirterek, "Kasımpaşa karşısında alacağımız sonuç ligdeki durumumuzu netleştirecek. Her şey elimizde. İstanbul deplasmanında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı iyi maçlar çıkardık. İstanbul'daki taraftarlarımızın yanımızda olacağına inanıyorum. Kasımpaşa deplasmanında üç puan alacak güce ve inanca sahibiz" dedi.

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