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02.08.2013 - 14:23 | | CİHAN

Ali Adnan sağlık kontrolünden geçti!

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ali Adnan, Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Ali Adnan sağlık kontrolünden geçti!
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Geçtiğimiz ay içinde Türkiy'de düzenlenen U20 Dünya Kupası'nın öne çıkan isimlerinden Ali Adnan Kadhim Al–Tameemi, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'nde sağlık kontrollerinden geçti. Sporcunun kan tetkiklerinin yapılmasının ardından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi, ortopedi ve kardiyoloji muayeneleri gerçekleştirildi. Akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla Ali Adnan'ın kontrolleri tamamlandı.

Ali Adnan'ın bugün öğleden sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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