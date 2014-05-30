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30.05.2014 - 15:36 | | Muhammet KAÇAR/RİZE, DHA

Ali Adnan'a Tottenham kancası!

Çaykur Rizespor'un geçen yıl FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Irak milli takımında keşfedip renklerine bağladığı savunma oyuncusu 21 yaşındaki Ali Adnan Kadhim'e Tottenham talip oldu.

Ali Adnan'a Tottenham kancası!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un geçen yıl FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Irak milli takımında keşfedip renklerine bağladığı savunma oyuncusu 21 yaşındaki Ali Adnan Kadhim'e İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham talip oldu.

Tottenham'ın Ali Adnan'ın İngiltere'nin Daily Mail gazetesinin internet sitesinde yakın geleceğin en önemli futbolcuları arasında göstermesinin ardından genç oyuncunun üzerinde durduğu bildirildi. Çaykur Rizespor yönetimi ile temasa geçen Tottenham'ın Ali Adnan için nabız yokladığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor'da özellikle ligin 2'nci yarısında iyi bir performans sergileyen Ali Adnan'ın ayrıca bazı İtalya ekiplerinin de transfer listesinde bulunduğu belirtildi.

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