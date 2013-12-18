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18.12.2013 - 12:04 |

Ali Adnan'dan Çalımbay'a övgü

Ali Adnan, "Rıza Çalımbay çok değerli bir şahsiyet" dedi.

Ali Adnan'dan Çalımbay'a övgü
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Türkiye'de forma giyen ilk Iraklı futbolcu unvanını elinde bulunduran Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Ali Adnan, teknik direktör Rıza Çalımbay'dan övgü ile bahsetti. Iraklı oyuncu, idolü olaraksa Roberto Carlos'u gösterdi.

Çaykur Rizespor'un başarılı oyuncusu Ali Adnan, Rize'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirttiği NTV Spor'daki açıklamasında Rize'de ailesiyle birlikte yaşadığını belirterek, "Rize'yi çok sevdik. Buradaki hayatımdan çok memnunum. Özellikle Rize halkı bize çok iyi davranıyor. Çok içten ve sıcak kanlı insanlar. Rize gerçekten güzel bir şehir. Irak'ta gerçekten hayat şartları çok zorlu. Özellikle de başkent Bağdat'ta. Ama her şeye rağmen engelleri aşarak bu hale geldim ve bu konumdayım. 14-15 yaşlarımda parlamaya başladım. Irak'la ilgili daha çok spor hayatımdan konuşmayı tercih ediyorum." dedi.

"RIZA ÇALIMBAY'IN ÜZERİMDE BÜYÜK EMEĞİ VAR"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kendisi için ne kadar önemli bir insan olduğunu belirten Ali Adnan, "Rizespor olarak sezonun ilk 5-6 haftasında çok iyi performans sergiledik. Beşiktaş maçından sonra takım performans olarak zirve yaptı. Daha sonraki haftalarda takımın devamlı oyuncularının form düşüklüğü ve sakatlıkları dolayısıyla aynı performansı sergileyemedik. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay çok değerli bir şahsiyet. Tecrübeleriyle bana çok şeyler öğretti. Benim üzerimde çok büyük bir emeği var. Umut ederim hep birlikte başarıya ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Futbol kariyerindeki hedeflerini ve idolünü de açıklayan yıldız oyuncu, "Roberto Carlos çok büyük bir futbolcu. Umarım günün birinde ben de onun seviyesine gelip ben de onun gibi bir oyuncu olurum. Çaykur Rizespor'a gelmeden önce takımım ve Galatasaray arasında görüşmeler oldu. Ancak herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar çok büyük. Bu gibi takımlarda oynamak büyük bir şeref." dedi.

(CİHAN)

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