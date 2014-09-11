Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ali Adnan'ın canını acıtan olay
11.09.2014 - 15:49 |

Ali Adnan'ın canını acıtan olay

Çaykur Rizesporlu oyuncu Ali Adnan, Irak’taki gelişmeleri değerlendirerek “Irak’ta yaşananlar bir tek benim değil herkesin canını acıtıyor” dedi.

Ali Adnan'ın canını acıtan olay
ABONE OL

Çaykur Rizespor’un Iraklı oyuncusu Ali Adnan, zorlu Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın büyük takım olduğunu söyleyen Ali Adnan, “Rakibimiz güçlü ama biz bu maça hazırız. Biz elimizden geleni yapacağız. Süper Lig’de bizim için ilk maç iyi geçti. Bu maçın ardından sonra bir ara vardı. O arada iyi çalıştık. Bu maça tam olarak hazırız. Çaykur Rizespor’da ki hedefim takımımı en iyi yerlere getirmektir. Beşiktaş maçı zor geçecek ama kazanacağız” diye konuştu.

"Irak’taki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun?" sorusu üzerine Ali Adnan “Irak’ta yaşananlar benim canımı çok acıtıyor. Herkesin canı acımalı. Sezon arasında benim üniformalı çekilen fotoğrafım askerlere moral vermek için çekilmişti. Bir ben değil milli oyuncularımız hep beraberdik. Ben Irak halkını çok seviyorum. Benim akrabalarım orada. Ben istiyorum ki bu sorunlar bitsin" şeklinde konuştu.
Ali Adnan, Rize’yi çok sevdiğini de belirterek "Buradan ayrılmak zor. Rizeliler çok sıcak” ifadelerini kullandı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
      Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

    Sıradaki Haber