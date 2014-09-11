Ali Adnan'ın canını acıtan olay

Çaykur Rizespor’un Iraklı oyuncusu Ali Adnan, zorlu Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın büyük takım olduğunu söyleyen Ali Adnan, “Rakibimiz güçlü ama biz bu maça hazırız. Biz elimizden geleni yapacağız. Süper Lig’de bizim için ilk maç iyi geçti. Bu maçın ardından sonra bir ara vardı. O arada iyi çalıştık. Bu maça tam olarak hazırız. Çaykur Rizespor’da ki hedefim takımımı en iyi yerlere getirmektir. Beşiktaş maçı zor geçecek ama kazanacağız” diye konuştu.

"Irak’taki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsun?" sorusu üzerine Ali Adnan “Irak’ta yaşananlar benim canımı çok acıtıyor. Herkesin canı acımalı. Sezon arasında benim üniformalı çekilen fotoğrafım askerlere moral vermek için çekilmişti. Bir ben değil milli oyuncularımız hep beraberdik. Ben Irak halkını çok seviyorum. Benim akrabalarım orada. Ben istiyorum ki bu sorunlar bitsin" şeklinde konuştu.

Ali Adnan, Rize’yi çok sevdiğini de belirterek "Buradan ayrılmak zor. Rizeliler çok sıcak” ifadelerini kullandı.