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Haberler1.Lig Haberleri Ali Akman değerine değer katıyor
21.09.2020 - 11:18 | | İHA

Ali Akman değerine değer katıyor

Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, ilk 2 haftada attığı 2 golle farkını ortaya koyarken, transfer etmek isteyen kulüplerin de sayısı artmaya başladı.

Ali Akman değerine değer katıyor
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TFF 1. Lig’de henüz transfer tahtasını açamadığından dolayı genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Bursaspor’da Ali Akman rüzgarı esiyor. Yaşının henüz 18 olmasına rağmen yaptıklarıyla hem Türkiye’deki hem de Avrupa’daki kulüplerin dikkatini çeken genç krampon, ilk 2 haftada rakip ağları 2 kez sarsarak farkını da ortaya koydu.

Adana Demirspor ve Altınordu’ya birer gol atan Ali Akman’a gelen tekliflerin sayısı da artmaya başladı. Son olarak yurtdışından bir takım, 18 yaşındaki futbolcu için 350 bin Euro teklif etmiş, Bursaspor Kulübü de bu teklifi geri çevirmişti.

Bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman için Bursaspor Kulübü’nün nasıl bir formül geliştireceği merak konusu.

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