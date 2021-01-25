Ali Akman'dan transfer açıklaması: Hedefim Avrupa!

TFF 1. Ligi'nde Bursaspor forması giyen genç futbolcu Ali Akman, Ümit Milli Takım kampında TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Geleceğiyle ilgili planlarını anlatan genç golcü, transferle ilgili soruya da yanıt verdi.

Avrupa'da en üst seviyelerde futbol oynamak istediğini dile getiren Ali Akman, "Kendimi en iyi şekilde üst seviyelere hazırlamak istiyorum. Bunun için en doğru yolu izlemeyi istiyorum. En üst seviyelere çıkabilecek potansiyelimi görüyorum. Ben futbol için yaşıyorum. Her şeyi yapıyorum. En iyi yerlerde olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedef İstanbul üzerinden Avrupa mı, direkt Avrupa mı?" sorusuna da yanıt veren Ali Akman: "Direkt Avrupa." dedi.

Bursaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ali Akman, bu sezon 17 lig maçında 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.