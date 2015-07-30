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HaberlerKonyaspor Haberleri Ali Çamdalı'dan Aykut Kocaman itirafı!
30.07.2015 - 12:11 | | AA

Ali Çamdalı'dan Aykut Kocaman itirafı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un orta saha oyuncusu Ali Çamdalı, geçen sezon başını teknik direktör Aykut Kocaman ile geçirmemenin kendileri adına dezavantaj olduğunu belirtti.

Ali Çamdalı'dan Aykut Kocaman itirafı!
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Çamdalı, kulübün sitesinden yaptığı açıklamada, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ancak çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yaptıkları çalışmalarla geçen sezondaki başarılarının üzerine çıkmak istediklerini aktaran Çamdalı, "İnşallah geçen sezonun ikinci devresinde başladığımız ve sezon sonunda bıraktığımız yerden yeni sezonda da devam ederiz. İnşallah üzerine koyarak bıraktığımız yerden ligdeki mücadelemize devam ederiz" ifadelerini kullandı. Çamdalı, teknik direktör Aykut Kocaman ile takım halinde çok iyi anlaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için geçen sezonun başını Aykut hocayla geçirmememiz dezavantajdı. Bunun avantajını inşallah bu sene yaşayacağız. Hocamızla gelen bir yükseliş grafiğimiz var. Bunu sezon başından itibaren sürdürüp devam ettirebilirsek, geçen sezon topladığımız puanın üzerine çıkma fırsatını buluruz. Geçen sezon ligi 8. bitirdik ama bu sene bunun üzerine çıkmak istiyoruz. Bu düşünülerek transferler yapılıyor ve aramıza katılan kaliteli arkadaşlarımız oldu. Geçen seneki İstanbul Başakşehir başarısını neden tekrarlamayalım. Sezonun ikinci devresinde o ivmeyi yakalamıştık. Bunu yeni sezonda 34 haftaya yayabilirsek, bu sene İstanbul Başakşehir'in yerinde olabiliriz."

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