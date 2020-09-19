Ali Gültiken'den Emre Kocadağ'a tepki!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın Antalyaspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamaya futbol yorumcusu Ali Gültiken'den tepki geldi.

Kocadağ’ın penaltı beklediği pozisyon için televizyon programlarında yorumculuk yapan isimlere seslenerek, “Beşiktaşlı yorumcular diğer yorumcuları biraz izlesin. Onlar gibi sesleri çıkmalı” dedi.

“KOCADAĞ SÜTLAÇ SATIYOR! HÜKÜM VEREMEZSİNİZ”

Bu sözleri üzerine Gültiken, “Emre Kocadağ ticari anlamda sütlaç satıyor. İşi bu. Siz bu konuma geldiniz diye herkese, neyi ne yapacağı konusunda hüküm veremezsiniz” sözleriyle Emre Kocadağ’a tepki gösterdi.

İşte TRT Spor yorumcusu Gültiken'in sözleri: “Sorumlu olan insanlar görevlerinin gereğini yerine getirecek ama ölçülerini de bilecekler. Mikrofon size uzatıldı diye herkese her şeyi söyleme hakkına sahip değilsiniz. Emre Kocadağ ticari anlamda sütlaç satıyor. İşi bu. Siz bu konuma geldiniz diye herkese, neyi ne yapacağı konusunda hüküm veremezsiniz.

'Sen önce kendi işini doğru yapacaksın'

Sen bu şekilde davran diye hitap edemezsiniz. Sen önce kendi işini doğru yapacaksın. İşini doğru yapmadan farklı gündem oluşturmayı düşünüyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Çünkü Beşiktaş’ta Emre Kocadağ ve onunla beraber devam eden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bir sürü konuyu Beşiktaş’ın mali genel kurullarında yapacağınız ve söz vereceğiniz halde bugüne kadar adım atmadınız. Kendi işinizi doğru yapacaksınız. Beşiktaş’ın menfaatlerini doğru kullanacaksınız. Ondan sonra başkalarının ne yapıp yapmayacağı konusunda ahkam keseceksiniz. Bu arkadaşlar güçlü yönetim olarak geldi. Herkes destekler.”