Ali Hüsnü Faysal, sağlık kontrolünden geçti

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Faysal'a, İstanbul'da özel bir hastanede sağlık testleri yapıldı.

Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Faysal'ın kontrolleri, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

Çaykur Rizespor, geçen sezon Irak Premier Lig takımlarından Al Minaa Basra'da forma giyen 22 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.