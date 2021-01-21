Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"
21.01.2021 - 21:14 |

Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu

ABONE OL

Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu

"Burada 3 puan almak zor, zor deplasman. Hava şartlarına soğuğu da eklediğimizde zor olacağını biliyorduk. Daha iyi oynayabilirdik, bu 1 puanını değeri sezon sonunda daha çok belli olur."

"Maç saatiyle ilgili tartışmaya yol açacak bir durum yok. Erzurum'da da söyledim bu konu hakkında. TFF'ye yardımcı olmak lazım. Yoğun takvimi yönetmeye çalışıyor. Ben bakarken bile yoruluyorum."

"Ayrılacak da olacak. Gelecek futbolcu da olacak."

Ali Koç: Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak

    Mecnun Otyakmaz’dan Pato açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Bulut'tan Mesut cevabı!
      Bulut'tan Mesut cevabı!
    2. Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
      Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş açıklaması
    3. Zenit - Anadolu Efes: 85-78
      Zenit - Anadolu Efes: 85-78
    4. Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
      Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması!
    5. Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"
      Ali Koç: "Hem ayrılacak hem gelecek futbolcu olacak"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi!

    Son dakika - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ameliyat edildi!

    Kayserispor'da Alibec, 6 hafta oynayamayacak

    Kayserispor'da Alibec, 6 hafta oynayamayacak

    Son dakika - Beşiktaş'ta Ljajic önce sevindi sonra yıkıldı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Ljajic önce sevindi sonra yıkıldı!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı! Sedye ile kenara geldi...

    Son dakika - Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı! Sedye ile kenara geldi...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet