Â

Ali KoÃ§, FenerbahÃ§e'nin bugÃ¼n Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã‡eyrek Finali'nde TFF 2. Lig ekibi GMG KÄ±rklarelispor'la yapacaÄŸÄ± ilk maÃ§ iÃ§in geldiÄŸi kentte, taraftarlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

BaÅŸkan KoÃ§, vatandaÅŸlarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.Â Bir kadÄ±n KoÃ§'un yanÄ±na giderek "Ben koyu FenerbahÃ§eliyim baÅŸkanÄ±m ama bugÃ¼n KÄ±rklarelispor olarak sizi yeneceÄŸiz. Hasta FenerbahÃ§eliyim ama bugÃ¼n KÄ±rklarelisporluyum." dedi. KoÃ§ ise kadÄ±na gÃ¼lÃ¼mseyerek "Ben de koyu FenerbahÃ§eliyim." cevabÄ±nÄ± verdi.

Daha sonra kulÃ¼p binasÄ±na geÃ§en KoÃ§, GMG KÄ±rklarelispor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Volkan Can'dan bilgi aldÄ±.

KÄ±rklarelispor ve FenerbahÃ§e'nin Ã§ok heyecanlÄ± olduÄŸunu ifade eden KoÃ§, gÃ¼zel bir karÅŸÄ±laÅŸma olacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

MaÃ§Ä±n dostluk iÃ§erisinde geÃ§eceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KoÃ§, "Haftaya KÄ±rklarelispor'u aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z. DÄ±ÅŸarÄ±da bir hanÄ±mefendi 'Ã‡ok hasta FenerbahÃ§eliyim, ama bugÃ¼n KÄ±rklareli'ni tutuyorum. BugÃ¼n biz kazanalÄ±m ligde siz ÅŸampiyon olun.' dedi. Ben KÄ±rklarelispor'u tebrik ediyorum, 3 SÃ¼per Lig takÄ±mÄ±nÄ± eledi. Bizi elemeyin de... Her ÅŸey bir yana Ã§ok gÃ¼zel bir misafirlik gÃ¶sterdiniz. Herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim." ifadelerini kullandÄ±.

Can ise geceden bu yana taraftarlarÄ±n heyecandan uyumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Daha sonra Vali Osman Bilgin'i makamÄ±nda ziyaret eden KoÃ§, KÄ±rklarelispor'un baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n tesadÃ¼f olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

KÄ±rklareli'nde Ã§ok sayÄ±da FenerbahÃ§e taraftarÄ± olduÄŸunu, kentte Ã§ok gÃ¼zel karÅŸÄ±landÄ±klarÄ±nÄ± belirten KoÃ§, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Ä°nÅŸallah maÃ§ da saÄŸ salim biter. SonuÃ§ ne olursa olsun kesin bir konu var oda dostluÄŸun kazanacaÄŸÄ±. Biz de haftaya sizleri aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ±z. KÄ±rklarelispor'u Ä°stanbul'da aÄŸÄ±rlamak iÃ§in dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyoruz. KÄ±rklarelispor'un buralara gelmesi ve 3 SÃ¼per Lig ekibini yenmesi kolay iÅŸ deÄŸil. Birini elersin tesadÃ¼f dersin ama 3 tane elemek tesadÃ¼fle anlatÄ±lacak bir durum deÄŸil. Ä°nÅŸallah ikinci dileÄŸiniz gerÃ§ekleÅŸmez. KÄ±rklarelispor'u ne kadar sevmemize ne kadar yakÄ±n hisler taÅŸÄ±mamÄ±za raÄŸmen FenerbahÃ§e, TÃ¼rkiye KupasÄ± yoluna devam eder."

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan KoÃ§, Vali Bilgin'e FenerbahÃ§eli futbolcularÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± formayÄ± hediye etti. Vali Bilgin de KoÃ§'a Ã§eÅŸitli hediyeler takdim etti.







Â