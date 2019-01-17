Ali Koç sinyali vermişti! Aatif, Çaykur Rizespor'da...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Faslı oyuncu ile de el sıkıştı ve transfer gerçekleşti.

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Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz. Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

3 ay kadro dışı kalmıştı

Aatif yönetim kurulu kararıyla yaklaşık 3 ay kadro dışı kalmış, teknik direktör Ersun Yanal görev başına gelince yeniden kadroya dahil edilmişti.