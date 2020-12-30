30.12.2020 - 19:17 | | İSTANBUL (AA) -
Ali Koç'tan Ahmet Nur Çebi'ye ziyaret
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi hastanede ziyaret etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testinin pozitif sonuçlanmasının ardından hastanede tedavi görmeye başlayan başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a teşekkür ederiz." denildi.