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23.03.2020 - 13:31 | | Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart!

FIFA kokartlı futbol hakemi Ali Palabıyık, koronavirüs için evde kal mesajı verirken, dışarıya çıkana ise 'kırımızı kart' dedi.

Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart!

Palabıyık, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Koronavirüs için 'evde kal ve, kurallara uy' diyen Palabıyık, yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde hızla yayınlan koronavirüse karşı lütfen kurallara uyalım ve oyunu kurallarına göre oynayalım. Bu oyunun kuralı 14 gün. Sağlık Bakanlığımızın ve devlet büyüklerimizin yayınlamış olduğu uyarıları dikkate alalım. Ailemizi ve sevdiklerimizi korumak için lütfen evde kalalım. Evde kalmayıp dışarıya çıkanlara 'kırımızı kart'. Evde kal Türkiyem" açıklamasında bulundu.

Ali Palabıyık çocuklarına milli takım formalarını giydirip evin içinde top oynarken faul yapan büyük oğluna sarı kartını gösteriyor. Karta itiraz eden oğlu sahayı terketmek isterken yani evin kapısını açıp gitmek isterken ise durdurup bu kez kırmızı kartını gösteriyor. Durumun hafızalara kazınması için çocuklarıyla bir mizansen daha yapan Ali Palabıyık; bu kez ortanca çocuğuna evin kapısından çıkmaya kalkışınca büyük oğlunun kırmızı kart göstermesini istiyor.

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