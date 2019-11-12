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12.11.2019 - 10:16 | | MALATYA (İHA)

Ali Ravcı: Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek

Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Topladığımız 19 puanla zirve mücadelesinin içerisindeyiz. İyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Daha iyisini yapabilir miydik, evet yapabilirdik. Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek" dedi.

Ali Ravcı: Hedefimiz Fenerbahçe'yi yenmek
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Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 11 hafta sonunda oluşan puan tablosundaki yerlerinden memnun olduklarını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ravcı, futbolcuların mücadelesinden memnun olduğunu da söyleyerek, "Sahadaki kazanma arzuları, vazgeçmeyen iştahlarıyla futbolcularımız alkışlanacak bir mücadeleyle yoluna devam ediyorlar. Mücadeleden, çalışmadan vazgeçmeyen bir takımı ve de kişiyi asla kimse yenemez. Biz de saha içerisinde kazanmak için istekli ve özellikle de coşkulu oynadığımız zaman ki buna içeride oynadığımız maçlarda bizimle beraber olup, bizi destekleyen taraftarımızın coşkusu da eklenince çok daha güzel şeyler oluyor. Açıkçası bu sezon daha gole dönük, daha atak oynayan bir görüntüdeyiz. Bu da maçlarımızı seyir zevki bakımından iyi bir hale getiriyor. Amacımız iç saha, dış saha demeden bu coşkulu halimizi her maça yansıtabilmek. Son maçta Göztepe karşısında özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. Tabii deplasmanda alınan her puan kıymetlidir" şeklinde konuştu.

"Yine Avrupa'ya gitmek istiyoruz"
Hedeflerinin geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa olduğunu belirten Ali Ravcı, "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Milli aradan sonra zorlu bir maç trafiği içerisine gireceğiz. İnşallah hedeflediğimiz gibi giderse işimiz çok daha kolaylaşır. Avrupa için bu sezon daha tecrübeliyiz. Eğer katılırsak daha iyi bir derece elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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