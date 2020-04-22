Ali Şafak Öztürk: Nazım'a teklif yok; Sinan'ın kalmasını istiyoruz

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk, koronavirüs nedeniyle ertelenen lig maçlarının ne zaman oynanacağına yönelik planlamanın henüz kesinleşmemesinden dolayı futbolcularla maddi konularda görüşme yapmadıklarını bildirdi. Futbolcularla ücret anlaşmazlığı yaşanmayacağını düşündüğünü aktaran Öztürk, takımda aile ortamının çok iyi olduğunu vurguladı.

Koronavirüs nedeniyle futbolcularla ilgili gelecek sezon planlaması ya da transfer süreci hakkında henüz çalışmaları olmadığını belirten Öztürk, "Şu anda oyuncularla ilgili ne transfer ne de sözleşmesi biten oyuncularla ilgili hamlemiz olmadı. Ne olacağı belli değil. Ligler ertelenip, gelecek sezon başında oynanacaksa, hareket alanımız yok. Bununla ilgili görüşme de yapmıyoruz. Biz de oyuncularla görüşme yapmadık. Planlamanın nasıl gelişeceği belli değil. Ligler tescillenecek, ertelenecek, sezonun sayılmaması için ayrı ayrı senaryo var. Biz genelde takım olarak baktığımızda çok oyuncu alıp oyuncu vermeyi seven kulüp değiliz. Oyuncularla iyi iletişimimiz oluyor. Performans gösteren ekibi bozmak ne kadar sağlıklı emin değilim. Doğru ekiple gitmeye çalışacağız" diye konuştu.

'NAZIM'A TEKLİF GELMEDİ'

Başkan Öztürk, 25 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare'nin başka takıma transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında ise şunları dedi:

"Teklif gelmedi, gelse düşünürüz. Nazım sevdiğimiz, Antalyaspor'a alışmış oyuncu. Doğru şartlar oluşursa bunu da konuşuruz. Doğru şartlar oluşursa bazen oyuncu da gidebiliyor. Avrupa'nın ciddi kulübünden teklif gelse göğsümüzü gere gere biz de izleriz. Yurt içinden gelen teklif de yok. Taraftarımız çıkan haberlere aldırış etmesinler."

İtalya'nın Genoa takımından kiralanan 26 yaşındaki forvet Sinan Gümüş'ün bonservisinin alınması konusunda ise Öztürk, futbolcunun Fraport TAV Antalyaspor'da kalma isteği bulunduğunu söyledi. Kendilerinin de aynı görüşte olduğunu vurgulayan Öztürk, "Sinan gelmek istiyor. Bana da öyle söyledi, 'Gelebilirsem geleceğim' dedi. Antalyaspor şartları; rakamsal anlamda yukarı çıkamıyoruz. Sinan da fedakârlık yapar diye düşünüyorum. Sinan'ı kadromuzda görmek istiyoruz. Antalyaspor'a yakıştı, uzun süre burada olmasını isteriz" ifadelerini kullandı.